Москва, , 14:14 — REGNUM Пользователи социальной сети Twitter сообщают о сбоях в ее работе. Это 23 апреля следует из данных сайта Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Согласно этим данным, о сбоях в работе Twitter сообщают в первую очередь пользователи из США, при этом жалобы на неполадки в работе соцсети начали поступать около 13:07 мск.

Вместе с тем, большая часть пользователей (57%) сообщила о проблемах с работой сайта, 25% пожаловались на проблемы в работе приложения Twitter для iPhone или iPad и еще 16% испытывают трудности при авторизации.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля были зафиксированы сбои в работе мессенджера Telegram, жалобы поступали от пользователей из ряда стран, включая Россию, Белоруссию и Украину.