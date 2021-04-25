25 апреля 2021 | Время чтения 1 мин

Артём Дубровский, , 10:00 — REGNUM Информационное агентство ИА REGNUM совместно с белорусской компанией Wargaming (разработчик популярной онлайн-игры World of Tanks) объявляет о старте сбора историй о войне в рамках инициативы «Фронтовой альбом». Поучаствовать в ней может любой желающий.

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«Фронтовой альбом» — это онлайн-ресурс, созданный компанией Wargaming в 2017 году для публикации историй, фотографий и воспоминаний участников Великой Отечественной войны. Сейчас сайт проекта открыт для всех желающих рассказать о героическом прошлом своих предков.

На страницах «Фронтового альбома» уже собраны истории более 2,8 тыс. человек. Информация об участниках Великой Отечественной войны будет стилизована под учётно-послужные карточки — она также будет размещена на специальной интерактивной карте, с помощью которой можно будет в несколько кликов найти своих земляков, сослуживцев и родственников.

В 2021 году ИА REGNUM поможет «Фронтовому альбому» собрать и сохранить важные воспоминания. Если вы хотите поделиться историями о прошлом своих предков, то присылайте их на нашу электронную почту — war-albom@regnum.ru

Результаты акции будут подведены 9 мая 2021 года. Все присланные в редакцию ИА REGNUM истории окажутся во «Фронтовом альбоме», и о них узнает как можно больше людей.