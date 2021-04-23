Курск, , 14:08 — REGNUM В 47 регионах РФ существует проблема долгов страховых организаций перед областными медицинскими организациями. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт в ходе дней региона в Совете Федерации РФ.

По его мнению, проблему могут решить субсидии на погашение задолженности медицинских организаций из федерального бюджета.

«И еще один важный вопрос, касающийся здравоохранения. Тарифы в системе ОМС уже в течение ряда лет не обеспечивают необходимым объемом расходы медицинских организаций на оказание медпомощи. У нас в регионе задолженность страховых компаний перед областными медорганизациями составляет почти 1,5 миллиарда рублей. Сегодня эта сумма погашается из субвенций федерального фонда ОМС и частично — из областного бюджета».

По словам главы региона, как минимум 47 субъектов РФ столкнулись с той же проблемой.

«Мы проводим мероприятия по улучшению финансового менеджмента медицинских организаций, но необходимого эффекта пока не достигаем. Уважаемая Валентина Ивановна, оказание финансовой помощи региону на погашение задолженности медорганизаций позволила бы стабилизировать ситуацию в системе ОМС региона и улучшить качество оказания медпомощи», — заявил губернатор.

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