Элиста, , 14:07 — REGNUM Парк автомобилей скорой медицинской помощи в Республике Калмыкия насчитывает 131 единицу транспорта. В обновлении нуждаются 40 автомобилей, срок эксплуатации которых превысил пять лет. Об этом сообщил министра здравоохранения РК Юрий Кикенов.

В настоящее время скорую медицинскую помощь в регионе оказывают Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф, а также 12 отделений скорой медицинской помощи на базе районных больниц, пишет РИА Калмыкия. В обновлении нуждается 40 автомобилей классов «В» и «С».

В 2020 году для оказания скорой медицинской помощи жителям Калмыкии было закуплено 23 единицы транспорта.