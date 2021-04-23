Томск, 23 апреля 2021, 14:07 — REGNUM Вскрытие русла Оби в Томской области 23 апреля проходит одновременно на двух участках реки: у деревни Карнаухово Кривошеинского района и у села Новоуспенка Шегарского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.
По словам специалистов, уровни воды на временных и стационарных гидропостах — в пределах нормы.
Областная комиссия по ЧС заверила, что паводковая обстановка в регионе остаётся стабильной. Несмотря на это, жителей Томской области просят соблюдать меры безопасности вблизи водоёмов.
Как сообщало ИА REGNUM, на реке Амур в Хабаровске 22 апреля огромные глыбы льда проломили ограждение и вывалились на пешеходную зону.
Читайте также: В Хабаровске мощный ледоход на Амуре повредил набережную