Томск, , 14:07 — REGNUM Вскрытие русла Оби в Томской области 23 апреля проходит одновременно на двух участках реки: у деревни Карнаухово Кривошеинского района и у села Новоуспенка Шегарского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

По словам специалистов, уровни воды на временных и стационарных гидропостах — в пределах нормы.

Областная комиссия по ЧС заверила, что паводковая обстановка в регионе остаётся стабильной. Несмотря на это, жителей Томской области просят соблюдать меры безопасности вблизи водоёмов.

Как сообщало ИА REGNUM, на реке Амур в Хабаровске 22 апреля огромные глыбы льда проломили ограждение и вывалились на пешеходную зону.

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