Москва, , 14:06 — REGNUM В «Справедливой России — За правду» опровергли слухи о возможной смене лидера партии, передает корреспондент ИА REGNUM 23 апреля.

«Новость яркая, резонансная, но с одним небольшим изъяном — никакого отношения к действительности она не имеет», — отметили в пресс-службе партии.

Сергей Миронов не намерен оставлять пост председателя в пользу сопредседателя Захара Прилепина,

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Ранее депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») назвал «редкостной чушью» слухи о переходе Прилепина в КПРФ.

«А вот некоторые интересные дополнительные события на левом поле могут произойти», — обещает он.

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