Иерусалим, , 14:08 — REGNUM В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказались комментировать слова посла Украины о возможном участии главы правительства Израиля в качестве посредника на переговорах между президентами России и Украины. Об этом 23 апреля сообщает ТАСС.

«Мы не комментируем», — сказано в ответе канцелярии на запрос журналистов.

Напомним, ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук заявил, что Биньямина Нетаньяху попросили стать посредником на переговорах между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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