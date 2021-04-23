Иерусалим, 23 апреля 2021, 14:08 — REGNUM В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказались комментировать слова посла Украины о возможном участии главы правительства Израиля в качестве посредника на переговорах между президентами России и Украины. Об этом 23 апреля сообщает ТАСС.
Напомним, ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук заявил, что Биньямина Нетаньяху попросили стать посредником на переговорах между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
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