Москва, , 14:12 — REGNUM Русскоязычное население Латвии представляет угрозу для местных властей. Об этом 23 апреля заявил ополченец ДНР из Латвии Айо Бенес на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам выступающего в защиту русскоязычного населения Прибалтики ополченца, русскоязычное население представляют угрозу властям Латвии в силу своей природной «соборности» и любви к коллективизму. Данная черта характера приводит к тому, что эта категория граждан голосует за партии левой направленности, которые составляют главную конкуренцию для националистически настроенных латышских элит, полагает участник пресс-конференции.

«Они пытаются уничтожить русских. Латвийские власти решили уничтожить русское образование в Латвии и полностью перевести школы на латышский язык. При том что русскоязычных в Латвии около 40%. Националисты полагают, что если они превратят русскоязычных в латышей, они не будут голосовать за левые партии, а будут голосовать за партии правого толка», — сказал Айо.

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