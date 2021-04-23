Москва, , 14:05 — REGNUM На уходящей неделе Telegram-каналы радовали многочисленных читателей самыми невероятными историями, писали про пенсию для казанских слонов, антикварные пермские столбы и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Центральный федеральный округ

В Москве после долгого перерыва открыли мавзолей Ленина. Он принимает посетителей по три часа четыре дня в неделю. На входе у всех проверяют температуру. Чтобы посмотреть Ленина, необходимо надеть маску и соблюдать социальную дистанцию, передает «Говорит Москва». Мавзолей пользуется интересом, уже выстраиваются очереди.

Тем временем жители Макарьева Костромской области внезапно стали массово скупать продукты, как в начале пандемии. «Родина снегурочки» пишет, что «акции гречи снова пошли вверх на фоне разговоров о войне на Украине». Почему именно макарьевцы начали подготовку к военным действиям, остается загадкой.

В Липецкой области неожиданно выбрали новый талисман. Им стала белочка Лерочка, за которую отдали голоса 516 человек (52,6 процента от всех участников голосования). Белочка каким-то образом связана с программой «Формирование комфортной городской среды». Она опередила бобра Макса и птичку Марка. «Ну, давайте теперь посмотрим, как чудо-зверь поможет облагородить и окомфортить область», иронизирует «Липтаун».

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге летом 2021 года не получится прокатиться на ночных автобусах. Их отменили из-за продолжающихся коронавирусных ограничений. «Петербургский дневник» пишет, что во время Чемпионата Европы в ночное время будут курсировать только специальные шаттлы.

В Череповце почти утонул последний в городе речной вокзал. Gorodche передает, что из дебаркадера постоянно выкачивают воду, но насос уже не справляется. Речной вокзал решили демонтировать. Больше в Череповце дебаркадеров не будет.

Приволжский федеральный округ

В Нижнем Новгороде решили открыть пункты вакцинации в драматическом театре в центре города. По словам «Нижнего гиперболоида», выражение «Театр Драмы» заиграло новыми красками, особенно если прививать станут добровольно-принудительно: «В эпоху ковида театр начинается уже не с вешалки. А на сцене в первом акте висит уже не ружье».

Не так давно в казанском цирке подрались две слонихи. После этого их отстранили от представлений и отправили «на пенсию». Жить они обе будут в крымском «Парке львов». «Животным предоставили самый большой в России слоновник с озером. Если слонихи будут продолжать вести себя агрессивно по отношению к друг другу, их разделят: одна из них уедет в ялтинский зоопарк», — сообщает «Еду в Татарстан».

»Интересная Пермь» узнала, что опоры для фонарных столбов в городе сделали из раритетных рельсов XIX века. В основном, это рельсы со старинными клеймами Нижнетагильского завода Демидова, самая древняя датирована 1875 годом.

Южный федеральный округ

Житель Сахалина отправился в Крым, чтобы вернуться домой на велосипеде. Велопробег он посвящает А.П.Чехову. Старт — от дачи писателя в Ялте, финиш — на Сахалине, куда приезжал Чехов. Путь займет 12 тысяч километров и четыре месяца, подсчитал «Шо, опять?«

В армавирской школе во время урока обрушился потолок. «Туподар Краснодар» удивляется не только инциденту, но и тому, что о нем почему-то сообщил оперативный штаб Краснодарского края по борьбе с коронавирусом. Трое учеников получили ушибы и отправились в больницу. Коронавирусом никто, кажется, не заболел.

В волгоградском ЦПКиО после карантина открываются аттракционы. «Сталингумрак» огорчается, что кататься на колесе обозрения и американских горках придется не в самом привлекательном антураже: «Сам ЦПКиО пока парком назвать сложно. Деревья почти все вырублены, газона нет — печальное зрелище». Остается надеяться, что на каруселях получится заработать, чтобы заняться и растительностью.

Северо-Кавказский федеральный округ

В Ставропольском крае странная история. Поставщика поддельной воды признали потерпевшей стороной. Аналогов в отечественном правосудии, кажется, еще не было. «Кавказ пост» пишет, что торговая компания теперь должна выплатить поставщику контрафактной продукции несколько десятков миллиона рублей за нанесение ущерба «деловой репутации».

Уральский федеральный округ

Жители Качканара купили квартиру и во время уборки нашли гранату. Группа разминирования установила, что это учебная осколочная граната Ф-1 с запалом, она не представляет опасности для жизни и здоровья граждан. Найденный предмет передан сотрудникам полиции, сообщает «Лампа».

Сибирский федеральный округ

«Томский очкарик» рассказывает, что в области стартует любимое развлечение томичей — ледоход. «До встречи глыб в районе Белого дома еще есть время, но может, этой весной у томичей и так будет, на что посмотреть».

Дальневосточный федеральный округ

«Страновед» пишет, что в Кроноцком заповеднике горностай ограбил инспекторов. Животное проникло в жилище, съело борщ и убежало. «Довольная морда преступника попала в объектив фотоловушки».

Во Владивостоке раскопали центральную площадь для строительства сухого фонтана, который городу решил подарить «Сбербанк». Раскопки неожиданно затянулись. Вначале раскопали часть дренажной системы, построенной предположительно в начале прошлого века, потом фрагменты фарфоровой посуды династии Цин. «Накопали. Теперь центральную площадь украшает кимберлитовая трубка. Полагаем, это надолго», — отмечает «Право руля!«

В Якутии скандал. Оказалось, в сельских отделах материалы уголовных дел и административные протоколы ведут подчас исключительно на якутском, без перевода на русский язык. «Приезжает в республику, скажем, житель Магадана, а ему в руки — штраф на чистом якутском языке», — удивляется «Вечерний Хабаровск». Конфуз обнаружили, обещают все исправить.

На Камчатке тем временем готовятся принять почти 16 тысяч работников на лососевую путину. Готовятся в том числе и в отношении вируса. Рабочих принимают только с отрицательными тестами на ковид, передает «Мачо с Авачи».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 30 мая.