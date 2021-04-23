Москва, , 14:05 — REGNUM Рынок ожидал повышения ключевой ставки ЦБ РФ лишь на 0,25%, но регулятор повысил ее на 0,5%, до 5%. Заниженная ключевая ставка — это ускорение бегства капитала, ослабление рубля и долларизация экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Данное решение умеренно позитивно для курса рубля и нейтрально для рынка акций. Спекулянты понимают, что в России начался цикл повышения ставки. В теории рост ключевой ставки — это негатив для рынка акций.

Однако ключевая ставка пока слишком низка и уступает дивидендной доходности российских фишек. Мы полностью поддерживаем действия Банка России.

Самое интересное, конечно, что дальше будет с рублем. Традиционно считается, что рубль заложник геополитических рисков. Однако, стоимость денег также важный, если не решающий фактор.

Наблюдается два основных драйвера укрепления российской валюты в 2021 году: повышение ключевой ставки Банка России и дальнейший рост мировых цен на нефть.

На конец 2021 года ключевая ставка может составить 6,0−6,25%, что достаточно комфортно при таргете Банка России по инфляции в 4%.

При этом мир находится в начале глобального сырьевого цикла. На конец года таргет по нефти марки Brent составит $80−90 за баррель, что предполагает завершение года на уровне 65−67 руб. за доллар», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ 23 апреля принял решение поднять ключевую ставку на 0,5% до уровня 5,0%.

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