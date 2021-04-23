Москва, , 14:02 — REGNUM Президент России Владимир Путин политически признал республики свободного Донбасса, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 23 апреля, комментируя высказывания Путина о возможной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщалось ранее, Путин ответил на предложение Зеленского «провести переговоры в Донбассе», отметил, что готов в любое время обсудить с ним отношения двух стран в Москве. Вопросы же Донбасса Украине нужно обсуждать в первую очередь не с «представителями третьих стран», а с «руководителями республик ЛНР и ДНР», добавил он.

« Главное в высказываниях президента России по комплексу проблем, связанных с Украиной и урегулированием в Донбассе, сделанных вчера на встрече с Александром Лукашенко, заключается в прямом употреблении названий самоопределившихся республик: ДНР и ЛНР. То есть Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Они, как подчеркнул Владимир Путин, имеют своих руководителей, Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, и именно с ними Владимиру Зеленскому в первую очередь и надо обсуждать проблемы Донбасса.

Раньше от президента России в таком формате подобного слышать не приходилось; речь шла, как правило, о Донецке и Луганске как собирательных понятиях. Или Путиным употреблялись другие эвфемизмы. Теперь всё было названо своими именами.