Путин политически закрепил статус народных республик Донбасса
Москва, 23 апреля, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин политически признал республики свободного Донбасса, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 23 апреля, комментируя высказывания Путина о возможной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Иван Шилов ИА REGNUM
Донбасс
Как сообщалось ранее, Путин ответил на предложение Зеленского «провести переговоры в Донбассе», отметил, что готов в любое время обсудить с ним отношения двух стран в Москве. Вопросы же Донбасса Украине нужно обсуждать в первую очередь не с «представителями третьих стран», а с «руководителями республик ЛНР и ДНР», добавил он.
«Главное в высказываниях президента России по комплексу проблем, связанных с Украиной и урегулированием в Донбассе, сделанных вчера на встрече с Александром Лукашенко, заключается в прямом употреблении названий самоопределившихся республик: ДНР и ЛНР. То есть Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Они, как подчеркнул Владимир Путин, имеют своих руководителей, Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, и именно с ними Владимиру Зеленскому в первую очередь и надо обсуждать проблемы Донбасса.
Раньше от президента России в таком формате подобного слышать не приходилось; речь шла, как правило, о Донецке и Луганске как собирательных понятиях. Или Путиным употреблялись другие эвфемизмы. Теперь всё было названо своими именами.
Это, конечно, не есть их официальное признание, но политически Владимир Путин республики свободного Донбасса, считаю, признал. Вместе с указанием Киеву на необходимость вести с Донецком и Луганском прямой диалог, опять же, сделанным не где-то, а на встрече с президентом соседней страны, это закрепление их статуса является значительным шагом вперед в позиции России в защиту интересов ДНР и ЛНР. А они, эти интересы, хорошо известны», — отметил Михаил Демурин.