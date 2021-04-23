Таллин, , 14:02 — REGNUM Эстонии и другим прибалтийским государствам надо последовать примеру Греции, которая официально заявила о признании российских свидетельств о вакцинации. Об этом пишет обозреватель baltnews.ee Пауль Томсон, считая, что только в таком случае интуристы вернутся на улочки Старого Таллина.

Он напомнил, что туристы из России давно стали важной статьей дохода для местной сферы услуг. Гостиницы, рестораны, центры развлечений, медицинские и СПА-центры Эстонии до коронавируса стабильно заполнялись россиянами. Теперь всего этого нет. И сектор туризма несет серьезные потери.

По словам Томсона, национальный комитет Греции по вакцинации тем временем признал российскую вакцину Sputnik-V как эквивалент европейских вакцин и назвал выданные в России свидетельства о вакцинации основанием для свободного въезда туристов. То есть те смогут приехать в Грецию без процедуры тестирования и карантина.

«Афины намерены максимально упростить для российских туристов летний отпуск в Греции. Можно не сомневаться, что подобные решения, призванные поддержать туристический бизнес, примут и другие государства южных регионов Европы», — пишет эстонский публицист.

Прибалтийским странам, добавляет он, финансово и организационно (а также в части естественных географических и природных причин) сложно конкурировать с Грецией, но предпринять шаги для упрощения процедуры въезда отдыхающих россиян они вполне могли. При наличии желания и прагматизма, конечно, считает Пауль Томсон.