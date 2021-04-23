Москва, , 14:02 — REGNUM В России дни с 1 по 11 мая будут нерабочими, соответствующее решение 23 апреля принял глава государства Владимир Путин.

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С соответствующей инициативой выступила на совещании глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, в условиях текущей эпидемиологической ситуации в стране это было бы правильно.

«Если вы считаете, то это необходимо, хорошо, мы так и сделаем, и соответствующий указ я сегодня подпишу», — заявил российский лидер.

Напомним, в 2021 году по производственному календарю праздничными нерабочими днями являются 1 и 9 мая. При пятидневной рабочей неделе первые две рабочие недели мая должны были быть четырехдневными: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая, сообщили ранее в Роструде.

Вместе с тем, по словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, нерабочие дни, введённые Владимиром Путиныммежду двумя майскими праздниками, не свидетельствуют о планах ввести всеобщий локдаун в России.

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