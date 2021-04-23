Тюмень, , 14:01 — REGNUM В Тюмени пожары уничтожили более 20 тысяч гектаров полей и лесов. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

За прошедшие сутки к 23 апреля возникло 16 природных и 39 ландшафтных пожаров. 22 апреля в результате неосторожного обращения с огнём жителя села Одина Упоровского района пожаром уничтожен жилой дом и повреждены надворные постройки на соседних пяти участках. В отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Всего в Тюменской области из-за нарушения противопожарного режима на 18 человек заведены административные дела.

В предстоящие выходные силами сотрудников МЧС, полиции и Росгвардии запланированы масштабные патрулирования территорий дачных и садоводческих обществ.