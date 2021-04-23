23 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Когда в Израиле произносят «Никогда больше» в День памяти жертв Холокоста, это, очевидно, «никогда больше» для еврейского народа. Но нет ничего плохого в том, чтобы дать понять, что мы также считаем, что геноцид никогда не должен произойти ни с кем другим, пишет издание Jerusalem Post.

Климент Александров, , 15:04 — REGNUM Полтора миллиона армянских мужчин, женщин и детей были убиты в последние годы существования Османской империи в результате того, что стало известно как геноцид армян. Однако в Израиле, несмотря на то, что эта страна создана сразу после холокоста, о нем мало что слышно.

Геноцид армян. 1915

Еврейское государство — родина людей, которые видели, как шесть миллионов их же сородичей были уничтожены нацистами, — до сих пор официально не признает геноцид армян. Пришло время это изменить.

Официальный День памяти жертв резни армян Османской империей во время Первой мировой войны проводится в субботу, 24 апреля. В четверг 22 апреля источники в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден официально признает эту резню актом геноцида, хотя этот шаг, несомненно, приведет Турцию в ярость и еще больше обострит и без того изношенные связи между двумя союзниками по НАТО.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

В прошлом году, когда Байден баллотировался в президенты, он пообещал это сделать. «В случае избрания я обещаю поддержать резолюцию о признании Геноцида армян и сделать всеобщие права человека главным приоритетом», — написал он тогда в Twitter.

На протяжении десятилетий меры по признанию геноцида армян в Конгрессе США стопорились, и президенты воздерживались использовать этот термин, загнанные в тупик опасениями по поводу отношений с Турцией и интенсивным лоббированием со стороны Анкары.

То же самое произошло и в Израиле. И эта страна опасалась турецкого возмездия, если она признает исторические факты.

В 2018 году депутат Кнессета и председательница партии «Мерец» Тамар Зандберг предложила законопроект о признании резни геноцидом, но законопроект был отклонен из-за сопротивления правительства. Год спустя ряд высокопоставленных членов Кнессета, таких как Яир Лапид и Гидеон Саар, высказались в поддержку этого шага, но он снова не состоялся из-за незначительной поддержки правительства.

Геноцид армян в Турции Цитата из к/ф «Шрам». Реж. Фатих Акин. 2014. Германия — Франция — Польша — Турция — Канада — Россия — Италия

Традиционно объяснения неспособности Израиля двигаться дальше варьировались от необходимости оставить открытой дверь для улучшения отношений с Турцией до четкой правительственной повестки, которая отдает предпочтение Азербайджану перед Арменией. Это стало ясно осенью прошлого года, когда Израиль поставлял оружие Азербайджану, воюющему с армянами в Нагорном Карабахе.

Одно, однако, не должно происходить за счет другого. Да, у Израиля есть геополитические соображения, и их нельзя игнорировать, но у него также есть моральный императив, от которого он не может просто отмахнуться. Как народ, переживший геноцид и преследования с момента своего основания, евреи несут ответственность за то, чтобы стоять рядом с другими народами, которые проходят через подобные зверства.

Когда мы произносим «Никогда больше» в День памяти жертв Холокоста, это, очевидно, «никогда больше» для нашего народа. Но нет ничего плохого в том, чтобы дать понять, что мы также считаем, что геноцид никогда не должен произойти ни с кем другим. Первым шагом в обеспечении «никогда больше» является признание истории такой, какой она была, и разъяснение: то, что произошло с армянами, на самом деле было геноцидом.

Геноцид армян в Турции Цитата из к/ф «Шрам». Реж. Фатих Акин. 2014. Германия — Франция — Польша — Турция — Канада — Россия — Италия

Кроме того, если рассматривать геополитику, то чего именно Израилю нужно опасаться со стороны Турции? Могут ли отношения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом действительно ухудшиться?

Нет никаких оснований опасаться Эрдогана, который ведет себя на Ближнем Востоке как антисемитский хулиган. Правда, Эрдоган недавно заявил, что хотел бы улучшить отношения с Израилем, но он по-прежнему принимает лидеров ХАМАСА в Анкаре, а правящая партия по-прежнему сравнивает Израиль с нацистской Германией. А в прошлом году Турция заявила о желании «освободить аль-Аксу», утверждая, что «Иерусалим наш». «Палестинская политика — это наша красная линия. Мы не можем принять палестинскую политику Израиля, их безжалостные действия там неприемлемы», — заявил Эрдоган в декабре прошлого года после пятничной молитвы в Стамбуле.

Израиль, конечно, должен изучить, что значило бы для него сближение с Турцией, но он не может сделать этого, игнорируя свою моральную и историческую ответственность стоять рядом с армянами перед лицом зла.

Чтобы мир мог гарантировать, что эти зверства не повторятся, мы должны четко представлять себе, что это такое. Израиль должен признать Геноцид армян. Это простой закон. Пришло время Кнессету принять его.