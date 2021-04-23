Калуга, , 14:24 — REGNUM В Калужской области в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 40% сократился объем ущерба от незаконных рубок леса. В шести лесничествах: Дзержинском, Думиничском, Жиздринском, Козельском, Куйбышевском, Мещовском отмечена 100% выявляемость виновных лиц, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя министра природных ресурсов и экологии региона Николая Кобозева.

По его словам, в течение 2020 года в области было проведено более пяти тысяч рейдов, в результате которых государственные лесные инспекторы обнаружили 80 незаконных рубок объемом 1219,9 кубических метров. В 56 случаях лица, совершившие незаконные рубки лесных насаждений установлены. К административной ответственности за данное правонарушение привлечены 33 человека, к которым предъявлены требования о возмещение вреда окружающей среде на общую сумму более 5,5 млн рублей. В правоохранительные органы направлено 48 материалов, по ним возбуждено 28 уголовных дел, привлечено к уголовной ответственности пять человек.

«Наибольший ущерб, причиненный лесам, совершен на землях лесного фонда Малоярославецкого, Ульяновского, Калужского, Боровского, Юхновского, Износковского, Жиздринского лесничеств. Директорам указанных лесничеств поручено принять меры по снижению объема незаконной рубки лесных насаждений, а также обеспечить выявляемость нарушителей лесного законодательства и возмещение вреда», — отметил Николай Кобозев.

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