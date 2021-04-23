Пенза, , 14:01 — REGNUM На территории Пензенской области в предстоящие сутки ухудшатся погодные условия. По прогнозам синоптиков, 24 апреля в регионе ожидается гроза. В связи с этим объявлен желтый уровень погодной опасности.

Так, местами по Пензенской области 24 апреля возможна гроза, при грозе порывы южного ветра будут достигать 18 м/с. Небольшой дождь пройдет в субботу и воскресенье. Температура воздуха в выходные дни составит ночью +2…+5 градусов, днем — +10…+15 градусов.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области шквалистый ветер в ночь с 20 на 21 апреля привел к разрушению кровель зданий в девяти районах региона.

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