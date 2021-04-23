Джакарта, , 13:58 — REGNUM Согласно данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 5436 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

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По состоянию на 23 апреля в Индонезии выявили 1 632 248 носителей коронавируса.

За сутки побороть коронавирус смогли 5920 человек. Всего после COVID-19 в Индонезии выздоровели 1 487 369 человек.

В период с 22 по 23 апреля в стране зарегистрировано 174 случая смерти от COVID-19. Всего эпидемия унесла жизни 44 346 человек.

В настоящее время в Индонезии зарегистрировано 100 533 активных случая COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии отметило, что более ста граждан Индии прибыли в страну.

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