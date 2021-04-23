Нур-Султан, , 13:58 — REGNUM Число выявленных коррупционных преступлений по особо тяжким составам в Казахстане увеличилось в полтора раза. Об этом заявил глава департамента стратегии и оперативного управления агентства республики по противодействию коррупции Нурлан Жаксимбетов на брифинг.

По его словам, по итогам первого квартала 2021 года антикоррупционная служба Казахстана зарегистрировала 452 коррупционных преступления.

«Деятельность антикоррупционной службы направлена на выявление и разоблачение крупных, многоуровневых законспирированных коррупционных схем», — сказал Жаксимбетов.

Он добавил, что за отчетный период к ответственности привлечено 412 человек, в том числе 42 — руководители госорганов республиканского и областного уровня.

Чаще всего коррупционные преступления наблюдаются в исполнительных органах власти, в полиции, в органах таможенного контроля, образования и здравоохранения.