Грозный, , 13:58 — REGNUM Рабочая поездка председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Чеченскую Республику началась с посещения строительной площадки, на которой ведутся работы по возведению специальной общеобразовательной школы для детей с нарушением интеллекта. В сопровождении главы Чечни Рамзана Кадырова и представителей органов власти, он осмотрел помещения будущей школы.

«Объект строится в рамках соглашения между Минэкономразвития РФ и правительством Чечни. Строительство школы-интерната позволит включить в образовательный процесс еще 198 детей с нарушением интеллекта», — написал чеченский лидер, комментируя событие в своем телеграм-канале.

Мишустину доложили, что строительные работы на месте будущей школы были начаты в 2020 году, а к 1 сентября 2021 года она уже откроет свои двери для 198 воспитанников.

Всего, по словам Кадырова, в республике 1282 ребёнка с умственными отклонениями, из них в различных школах обучаются более 500 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 23 апреля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Чечню. Неделей ранее, 14 апреля, Мишустин побывал в Дагестане.

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