Москва, , 13:58 — REGNUM Центральный Банк России принял решение поднять ключевую ставку на 0,5% до уровня 5,0% годовых. Это произошло впервые с 2014 года, сообщает 23 апреля пресс-служба регулятора.

Решение ЦБ обусловлено повышенными темами роста потребительских цен и инфляционными ожиданиями населения и бизнеса. Прогноз регулятора по инфляции на 2021 год повышен до 4,7−5,2%.

«Быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость более раннего возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике», — пояснили в Банке России.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта ЦБ РФ принял решение поднять ключевую ставку до уровня 4,5% годовых.

Читайте подробнее: Банк России повысил ключевую ставку до 4,5%