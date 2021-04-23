Москва, 23 апреля, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Центробанк России принял решение повысить ключевую ставку на 0,5% до уровня 5,0% годовых. Это произошло впервые с 2014 года, сообщается 23 апреля на сайте регулятора.

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ЦБ принял решение, в связи с повышенными темпами роста потребительских цен и инфляционными ожиданиями населения страны и бизнеса.

Банк России повысил прогноза по инфляции на 2021 год повышен до 4,7−5,2% и прогнозирует устойчивое замедление годовой инфляции во II полугодии 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 марта ЦБ РФ принял решение поднять ключевую ставку до уровня 4,5% годовых.

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