Грозный, , 13:57 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Чеченскую республику посетил строящуюся в Грозном школу-интернат для детей с нарушением интеллекта, его сопровождал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Готовность школы-интерната к введению в эксплуатацию составляет 70%, а заработает новое учебное заведение уже в текущем 2021 году. Также Михаилу Мишустину представили близкий к завершению проект другой школы — специального интерната для детей с задержкой психического развития, эта школа также должна быть введена эксплуатацию в этом году. Согласно проекту, каждая школа-интернат сможет принять по 198 учеников, при том что на данный момент в Чеченской республике 1100 детей с особенностями интеллектуального и психического развития вынуждены учиться дома.

Ранее сообщалось, что Михаил Мишустин прибыл в Грозный с рабочей поездкой в сопровождении министра просвещения Сергея Кравцова, министра науки и высшего образованияВалерия Фалькова, министра здравоохранения Михаила Мурашко, министра экономического развитияМаксима Решетникова, а также полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки.