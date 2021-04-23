Москва, , 13:57 — REGNUM Нерабочие дни, введённые президентом РФ Владимиром Путиным между двумя майскими праздниками, не свидетельствуют о планах ввести всеобщий локдаун в России. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Нет, никакой речи о локдауне не идет», — сказал Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин по просьбе Роспотребнадзора ввёл нерабочие дни между майскими праздниками.