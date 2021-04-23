Прага, , 13:58 — REGNUM Россия якобы «уничтожила отношения» с Чехией, которые в настоящее время находятся в замороженном состоянии. Об этом 23 апреля заявил чешский премьер-министр Андрей Бабиш, его слова приводит сетевое издание denik.cz.

«Москва уничтожила наши взаимные отношения, которые ныне находятся в замороженном состоянии», — сказал он.

При этом Бабиш заявил, что чешские власти заинтересованы в корректных отношениях с Россией, как между двумя суверенными государствами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что число сотрудников чешского генерального консульства в РФ и российского в Чехии не изменится.