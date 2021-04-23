Рига, , 13:56 — REGNUM Не стоит рассчитывать на автоматическое внедрение в Латвии общеевропейского «зеленого сертификата» вакцинированных от коронавируса. Об этом заявил руководитель представительства Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) в Латвии Улдис Митенбергс, сообщил Jauns.lv.

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По его словам, для внедрения сертификатов Латвии еще предстоит выполнить ряд условий. Важнейшее из них — вакцинация не менее 70% от общего числа населения. Поэтому Митенбергс призвал не идеализировать ситуацию или ждать быстрых решений.

«Я не прогнозирую, что в ближайшем будущем чрезвычайное положение будет отменено», — заявил в этой связи представитель ВОЗ.

Число вакцинированных латвийцев, в том числе из групп риска, по-прежнему сравнительно невелико, в Латвии слишком долгое время было доступно ограниченное количество вакцин, подчеркнул Митенбергс.

Он добавил: «Следует помнить, что вакцинация главным образом проводится в богатых странах, и большая часть мира все еще не защищена. Мы связаны со всем остальным миром. Необходимо, чтобы во всем мире был достаточный охват вакцинацией».