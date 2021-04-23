Москва, , 13:56 — REGNUM В администрации президента РФ намерены проверить информацию о случае в читинском аэропорту в ноябре 2020 года, когда якобы губернатор Забайкалья Александр Осипов, как утверждали СМИ, забрал самолёт для своей рабочей поездки в Каларский район. Об этом 23 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля признался, что об этой истории ничего не слышал, и вериться в такое, как подвернул Песков, с трудом.

«То есть, речь идет о том, что людей с билетами высадили из рейсового самолета? Вы знаете, я бы сначала проверил. Мы обязательно проверим эту информацию», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года в СМИ появилась информация о том, что причиной задержки вылета авиарейса в Чару стал губернатор Забайкальского края Александр Осипов, в распоряжение которого, якобы был отдан в самолёт. В правительстве региона назвали эти сообщения недостоверными.

Позднее в пресс-службе губернатора со ссылкой на выводы специальной рабочей группы заявили, что причиной задержек рейсов стала техническая неисправность одного из самолётов компании.

На днях Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о том, что управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю оштрафовало авиакомпанию «Ангара» за шестичасовую задержку пассажирского рейса Чита — Чара в ноябре 2020 года. Из-за задержки, которую допустило руководство компании, «были нарушены права 43 пассажиров на своевременное оказание услуг по перевозке воздушным транспортом в сроки, указанные в договоре».