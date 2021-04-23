Кемерово, , 13:55 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв встретился с ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС, ветеранами подразделения особого риска и участниками испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне. Встреча прошла накануне Международного дня памяти жертв радиационных аварий и катастроф.

«Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС первыми испытали на себе всю мощь разбушевавшегося мирного атома, — отметил Цивилёв. — Сегодня российская система атомной энергетики — одна из лучших и безопасных в мире, но 35 лет назад только мужество и силы тысяч людей, пожертвовавших собственным здоровьем и жизнями, помогли предотвратить глобальную катастрофу. Это был подвиг ради всего человечества».

По официальным данным, на ликвидацию аварии на Чернобыльской АЭС из Кузбасса было призвано более трех тысяч гражданских лиц — водителей, строителей, инженеров, врачей и специалистов других профессий. К настоящему моменту в живых осталось около 900 человек, из них более 20 имеют инвалидность.

За беспримерный подвиг, активную жизненную позицию и большой вклад в патриотическое воспитание молодежи почетными грамотами правительства Кемеровской области награждены девять человек. Еще 20 ликвидаторов отмечены целевой премией регионального правительства. Областными медалями «За веру и добро» награждены восемь человек, «За достойное воспитание детей» и «За честь и мужество» — по одному, «За служение Кузбассу» — пять человек.