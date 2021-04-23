Омск, , 13:55 — REGNUM В Омске за неделю на 5% и более подорожали питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5−3,2% жирности, печенье, помидоры, рыбные консервы и капуста. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 апреля в мэрии города.

Сахар-песок подорожал на 1,5% — до 49 рублей за кг. Стабильными остались цены на куриные яйца, которые до этого ощутимо подорожали, и на подсолнечное масло (117 рублей за кг).

Читайте также: В Омске дорожают куриные яйца

В то же время за неделю в Омске подешевели гречка (на 7%), колбаса полукопченая и варено-копченая, сливочное масло. В группе непродовольственных товаров снизились цены на туалетное мыло, шампунь и соски-пустышки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии за неделю больше всего подорожали свежие огурцы.

Читайте также: В Башкирии резко подорожали свежие огурцы