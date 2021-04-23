Москва, , 13:55 — REGNUM Законопроект, запрещающий дистанционное образование, за исключением пандемии и ЧС, разработали депутаты Госдумы от «Справедливой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 апреля, об этом сообщил лидер фракции Сергей Миронов.

Если законопроект найдет поддержку, то с 1 сентября 2021 года применение дистанционных образовательных технологий при очной форме обучения не допускается, за исключением случаев, когда действует режим повышенной готовности или ЧС.

«Таким образом мы законодательно устанавливаем границы дистанта — это временная вынужденная мера, возможная лишь в чрезвычайных ситуациях. Оправдать его цифровизацией, новейшими технологиями не получится. Нельзя под предлогом прогресса превращать наши школы в онлайн-курсы,» — отметил Миронов.

Законопроект направлен в правительство РФ для получения официального отзыва.

На рассмотрении Госдумы уже находится две инициативы, вводящие запрет на дистанционное образование вне ЧС.

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