Екатеринбург, , 14:04 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 114 случаев заражения коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

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Показатель находится на уровне предыдущих дней. Для сравнения, 22 апреля 2021 года в регионе выявили 119 носителей вируса SARS-CoV-2, 21 апреля — 110. Всего в области подтверждено 85 384 случая заражения коронавирусом.

Диагноз за минувшие сутки подтвердили жителям Екатеринбурга (40 человек), Артинского городского округа, Березовского, Богдановича, Верхней Салды, Дегтярска, Ирбита, Каменска-Уральского, Карпинска, Качканара, Красноуфимска, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Североуральска, Серова, Староуткинска, Сухого Лога, Тавдинского и Талицкого городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года в регион поступил вакцина «КовиВакКорона».

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