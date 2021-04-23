Таллин, , 13:53 — REGNUM Днем 22 апреля возле здания парламента Эстонии на Тоомпеа свой импровизированный концерт дала известная виолончелистка Сильвия Ильвес. Ковид-диссидентка посвятила свое выступление всем, кто разделяет ее взгляды.

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Трансляцию концерта вело сообщество Uhe isa lugu в социальной сети Facebook. Сообщение набрало более 700 лайков и почти 200 репостов. Большинство комментаторов назвали ее «символом борьбы за человеческие права», «настоящей эстонской женщиной» и «гордостью нации».

«Это был самый трогательный и проникновенный концерт года. Сегодня в Эстонии есть один-единственный виолончелист — и это Сильвия», — говорится в сообщении.

Главный редактор инфопортала таллинской мэрии stolitsa. ee Александр Чаплыгин так прокомментировал увиденное: «Сильвия Ильвес. Символ гражданского мужества». Накануне стало известно, что после публикации статьи журналиста Мартина Лайне в Eesti Ekspress о якобы связи ковид-диссидентов Эстонии с Кремлем Эстонский национальный симфонический оркестр расторгнул трудовой договор с активной участницей протестов виолончелисткой Сильвией Ильвес.