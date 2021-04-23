Москва, , 13:55 — REGNUM По итогам марта 2021 года больше всего новых легковых автомобилей было продано в Москве. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

За отчётный месяц в российской столице автолюбители приобрели 18 592 новые легковые машины — на 24% меньше, чем в прошлом году, когда было продано 24 476 авто.

На втором месте по числу реализованных легковушек оказалось Подмосковье. Здесь падение продаж составило всего 4%. Всего же в этом регионе в марте было реализовано 11 086 экземпляров автомобилей. Третий показатель продаж в тот же период продемонстрировал Санкт-Петербург, где дилерам удалось продать 8734 автомобиля (-17%).

Далее по списку идут: Краснодарский край (5944 ед), Татария (5637 ед), Башкирия (4186 ед.), Самарская область (4094 ед.), Свердловская область (3833 ед.), Ростовская область (3706 ед.) и Челябинская область (3472 ед.).

Напомним, в марте нынешнего года на авторынке Москвы было продано 18 592 новых автомобиля. Это на 24% меньше, чем за март прошлого года. При этом машин иностранных компания было реализовано 17 370 экземпляров, а отечественных всего 1222 единицы.

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