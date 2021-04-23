Курск, , 13:52 — REGNUM Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил дать возможность регионам с высокой долговой устойчивостью установить повышенную норму нагрузки по госдолгу, а также расширить перечень мероприятий, на которые регионы могут получить поддержку из федерального бюджета. Как сообщает ИА REGNUM, с таким предложением он выступил в ходе дней региона в Совете Федерации РФ.

«Мы с оптимизмом смотрим в будущее и уверены в своей способности достичь цели по улучшению жизни курян. Ускорению решения этой задачи может способствовать поддержка верхней палаты парламента в ряде проблемных вопросов, которые есть у нас в регионе и в целом в стране. Они обсуждались на заседаниях профильных комитетов, и мы рассчитываем на ваше содействие. Например, объём госдолга субъекта не должен превышать 100% общего объема доходов бюджета без учёта утвержденного объема безвозмездных поступлений. Это норма бюджетного кодекса. Законом Курской области установлено дополнительное ограничение: госдолг не более 50%, установленный бюджетной нормой. Соглашениями Минфина этот показатель установлен еще ниже для нашего региона — не более 26%. Такой разброс в одной норме объема госдолга, по сути, ограничивает развитие регионов. Предлагаю закрепить за регионами с высоким уровнем долговой устойчивости право установления долговой нагрузки по госдолгу не более 50% в соглашения Минфина по реструктуризации 2017 года. Это позволит осуществить заимствования на инвестиционные и инфраструктурные цели.

По словам Старовойта, в том числе регион нуждается в дополнительных средствах на подготовку к тысячелетнему юбилею областного центра.

Например, в рамках подготовки к тысячелетию города Курска мы готовим к реновации исторической части города, требующих значительных финансовых вложений задолго до памятной даты. Участие федерального бюджета в праздновании памятных дат регионов в настоящее время возможно только не ранее трёх лет их проведения и в сумме не более 300 миллионов рублей на культмассовые мероприятия. Просим правительство Российской Федерации расширить перечень софинансируемых мероприятий для городов с тысячелетней историей. Замена ветхой инфраструктуры и увеличение федеральной поддержки придаст значимости проводимым событиям», — сказал губернатор.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ответила, что реновацию центра Курска федеральный центр поддержит.

«Тысячелетний юбилей — хорошее основание для помощи в восстановлении исторического центра Курска. Хорошо, что победили в конкурсе на проект благоустройства Курска молодые курские архитекторы. Это может стать примером для наших региональных столиц. Мы будем внимательно следить за вашими успехами и готовы оказать вам поддержку», — заявила Матвиенко.