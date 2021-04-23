Кишинёв, , 14:07 — REGNUM Большинство депутатов парламента Молдавии 23 апреля проголосовали за отмену постановления законодательного органа от 16 августа 2019 года о назначении Домники Маноле председателем Конституционного суда (КС). Об этом сообщает телеканал TV8.

По данным журналистов, голосование инициировали депутаты от Партии социалистов. За отмену постановления проголосовали 53 депутата.

«Домника Маноле провалила конкурс в Высшем совете магистратуры, правительстве и парламенте. Этот факт доказывает отсутствие необходимых знаний и навыков для занятия должности судьи Конституционного суда», — заявил перед голосованием глава юридической комиссии парламента Василе Боли.

Сообщается, что решение вступило в силу с момента его принятия.

Напомним, 15 апреля КС Молдавии принял решение, что президент страны Майя Санду вправе распустить парламент республики. Члены Партии социалистов назвали это решение «узурпацией власти».

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