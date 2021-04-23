Санкт-Петербург, , 14:03 — REGNUM Петербургские депутаты намерены обратиться в Государственную думу с предложением разрешить регионам самостоятельно определять разрешенное количество домашних животных на один квадратный метр жилой площади. Таким образом власти города хотят законодательно решить проблему, когда в одной квартире проживает сразу несколько десятков собак или кошек. Об этом 23 апреля сообщил глава комитета Заксобрания Петербурга по законодательству Денис Четырбок («Единая Россия»).

Лапы собаки Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, сейчас на федеральном уровне никаких нормативов на этот счёт нет. А в Северной столице до сих пор в силе решение исполкома Ленинградского городского Совета депутатов от 1982 года, по которому одна семья не может иметь больше одной кошки или собаки.

«То есть люди, у которых в квартире живут две небольшие собаки, являются нарушителями, сами того не зная. Очевидно, что такую ситуацию нельзя считать нормальной», — отмечает Денис Четырбок.

Вместе с тем он отметил, что если городские парламентарии признают данное решение утратившим силу, не предложив ничего взамен, может сложиться правовой вакуум, и тогда вообще никаких ограничений не будет.

«Чтобы этого не допустить, мы планируем обратиться в Госдуму с предложением предоставить регионам дополнительные полномочия. Насколько мне известно, на проблему уже обратил внимание и губернатор Петербурга, и мы, со своей стороны, обязательно его поддержим в этом вопросе», — подытожил он.

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