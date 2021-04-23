Санкт-Петербург, 23 апреля, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Петербургские депутаты намерены обратиться в Государственную думу с предложением разрешить регионам самостоятельно определять разрешенное количество домашних животных на один квадратный метр жилой площади. Таким образом власти города хотят законодательно решить проблему, когда в одной квартире проживает сразу несколько десятков собак или кошек. Об этом 23 апреля сообщил глава комитета Заксобрания Петербурга по законодательству Денис Четырбок («Единая Россия»).

Дарья Драй ИА REGNUM Лапы собаки

По его словам, сейчас на федеральном уровне никаких нормативов на этот счёт нет. А в Северной столице до сих пор в силе решение исполкома Ленинградского городского Совета депутатов от 1982 года, по которому одна семья не может иметь больше одной кошки или собаки.

«То есть люди, у которых в квартире живут две небольшие собаки, являются нарушителями, сами того не зная. Очевидно, что такую ситуацию нельзя считать нормальной», — отмечает Денис Четырбок.

Вместе с тем он отметил, что если городские парламентарии признают данное решение утратившим силу, не предложив ничего взамен, может сложиться правовой вакуум, и тогда вообще никаких ограничений не будет.

«Чтобы этого не допустить, мы планируем обратиться в Госдуму с предложением предоставить регионам дополнительные полномочия. Насколько мне известно, на проблему уже обратил внимание и губернатор Петербурга, и мы, со своей стороны, обязательно его поддержим в этом вопросе», — подытожил он.