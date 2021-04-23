Белград, , 13:48 — REGNUM Белград готов к возобновлению диалога с Приштиной под эгидой Евросоюза. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 23 апреля, после встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в Белграде.

«Сербия не ищет предлогов для того, чтобы отказаться от поисков компромиссного решения, наоборот, она считает, что замороженный конфликт не является лучшим решением, так как всегда кто-то должен его разморозить», — цитирует телеканал РТС слова президента с совместной с германским министром пресс-конференции.

По мнению Вучича, необходимо строить мир с албанцами, так как сербы и албанцы будут в следующие сто лет будут двумя самые многочисленными нациями в регионе.

Президент Сербии также добавил, что Германия поддерживает диалог Белграда и Приштины под эгидой ЕС.

Напомним, что ранее глава сепаратистского Косово Вьоса Османи заявила о том, что перед возобновлением переговоров с Белградом необходимо пересмотреть Брюссельское соглашение, подписанное в 2013 году, которое по ее мнению содержит пункты, невыгодные для Приштины.