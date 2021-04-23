Киев, , 13:53 — REGNUM С начала «перемирия», объявленного в Донбассе в июле 2020 года, вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли в регионе 94 человека. Об этом сообщает «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

Журналисты получили официальный ответ Управления по связям с общественностью ВСУ, в котором сказано, что лишь 34 человека из 94 погибли «во время боевой обстановки».

В течение 2021 года в Донбассе скончались 49 украинских силовиков, из них в «боевой обстановке» — 29 человек.

В ведомстве не уточнили, что именно подразумевается под гибелью «в боевой обстановке».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе Рубежное на подконтрольной Украине части ЛНР произошёл пожар. Сгорели четыре бензовоза, пострадали три силовика.

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