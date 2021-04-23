Таллин, , 13:46 — REGNUM Многолетняя политика по сплочению эстонцев за счет истеричной антироссийской пропаганды и местной русофобии уже не работает в условиях эпидемии коронавируса. Об этом директор таллиннского правозащитного центра «Китеж» Мстислав Русаков сообщил dokole. eu, отметив, что эстонцы задают все более острые вопросы своему правительству и национальным идеологам.

«В Эстонии для сплочения эстонцев в качестве врага использовали русских и Россию. А это значит, что для спасения Эстонии и эстонцев, русский язык должен быть выдавлен из публичной сферы, русские школы закрыты, русские дети ассимилированы. Это то, что до сих пор объединяло эстонское общество. Но сейчас эта скрепа, похоже, сломалась, или, по крайней мере, начала ломаться», — заявил он.

Попытка найти в массовом ковид-диссидентском движении рядовых жителей Эстонии «руку Москвы» показала всю абсурдность антироссийской риторики государства и местных СМИ, отметил Русаков. А объявление некоторых из них «агентами влияния Кремля» вызвало совсем уж едкую реакцию в социальных сетях от 100%-но эстонского населения.

«Появляется раскол именно между эстонцами. Они сами не заметили, как оказались в оккупации с новой колониальной администрацией из местных коллаборантов», — оценил новую реальность эстонский правозащитник. И добавил: «В протестах у Тоомпеа (у задания парламента проходили самые массовые ковид-протесты Эстонии — прим.ИА REGNUM) участвуют и русские. Эстонцы их встречают уже как родных. И говорят, что мы один народ».