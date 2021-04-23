Волгоград, , 13:53 — REGNUM Автобус с гражданами Республики Узбекистан остановили полицейские в Новониколаевском районе Волгоградской области. 30 иностранцев «забыли» оформить карты въезда в Россию, сообщили 23 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Инспекторы рано утром 22 апреля на 664 км трассы Р-22 «Каспий» остановили для проверки автобус, следовавший из Смоленской области. В салоне находились 33 гражданина Республики Узбекистан. Все они направлялись на заработки в Быковский район Волгоградской области. проверка документов показала, что у иностранцев отсутствовали миграционные карты, подтверждающие законность пересечения границы России.

В отношении трудовых мигрантов составлены административные протоколы. Всем нарушителям предстоит выплатить штраф в размере двух тысяч рублей.