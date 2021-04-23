Сеул, , 13:49 — REGNUM В условиях новой волны пандемии коронавируса и некоторых сложностей с поставкой вакциной от COVID-19 жители Южной Кореи оценивают противоэпидемические меры правительства более критично, чем прежде. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.

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Согласно результатам опроса, проведённого с 20 по 22 апреля среди 1003 человек старше 18 лет, на вопрос о том, хорошо ли власти справляются с борьбой с коронавирусом, 49% респондентов дали отрицательный ответ. Положительно оценили усилия правительства 43% опрошенных.

В компании отмечают, что негативно настроенных респондентов оказалось больше впервые с конца февраля 2020 года, когда в стране началось активное распространение вируса.

Среди причин недовольства участники опроса указали на проблемы с поставками вакцин (55%), недостаточно эффективные антиковидные меры (8%), проблемы со сдерживанием новых случаев заражения (6%), а также отсутствие уверенности в безопасности вакцин (4%).