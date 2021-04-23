Сан-Диего, США, , 13:41 — REGNUM При стрельбе в городе Сан-Диего (штат Калифорния, США) как минимум один человек погиб и еще трое были ранены. Об этом 23 апреля сообщает телеканал NBC San Diego со ссылкой на полицию.

Уточняется, что стрельба произошла в квартале Газовых фонарей около 22:30 22 апреля по местному времени (08:00 23 апреля мск) и полиция в настоящее время ведет расследование данного инцидента в нескольких кварталах города.

Кроме того, указывается, что один из подозреваемый в стрельбе человек задержан, а трое раненых — направлены в медучреждения. При этом полицией пока не установлены причины и мотивы преступления, а также не установлена личность погибшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новые обвинения по 43 пунктам предъявлены подозреваемому Ахмаду Алиссе, убившему в марте 10 человек в ходе стрельбы американском городе Боулдер (штат Колорадо).