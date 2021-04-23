Оренбург, , 13:45 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Оренбургской области Анатолий Чадов, отчитываясь о своей работе за 202о год перед депутатами Заксобрания 23 апреля, подверг критике работу регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами — ОО «Природа», передает корреспондент ИА REGNUM.

Омбудсмен отметил несовершенство мусорной реформы и мусорный коллапс во многих местах. Единственная компания — регоператор не справляется со своими обязанностями.

«Считаю, что основная проблема — отсутствие надлежащего процесса обращения с ТКО в монополии. На сегодняшний день в регионе конкурировать с «Природой» некому. Привлечение инвесторов в указанную сферу должно стать основной задачей органов власти, местного самоуправления и хозяйствующих субъектов», — сказал Чадов.

Депутат Владимир Мирохин отметил, что фракция ЛДПР поддерживает идею создания нескольких операторов по обращению с ТКО на территории области, заметив, что об этом же депутатская группа говорила полтора года назад.

Оценивая деятельность и выступление омбудсмена Мирохин отметил, что что для фракции ЛДПР и для всех жителей области уполномоченный появляется только на отчёте и потом снова пропадает. «Он вроде есть юридически, но фактически его нет», — заявил он.

Свою оценку работе омбудсмена дал и руководитель регионального отделения «Комитета против пыток» Сергей Бабинец, которые ранее ознакомился с размещенным на сайте Заксобрания докладом Анатолия Чадова.

Правозащитник отметил, что на протяжении почти десяти лет нахождения Чадова на посту регионального омбудсмена юристы Комитета против пыток много раз пытались наладить сотрудничество с аппаратом УПЧ. Но почти все обращения без какой-либо проверки, запроса дополнительной информации, без попыток встретиться и обсудить детали обращений, пересылались и продолжают пересылаться в иные органы, приглашения на пикеты и пресс-конференции тоже заканчивались игнорированием.

«Такое чувство, что Анатолию Чадову кто-то запретил использовать тот большой спектр прав и полномочий, которыми наделен региональный омбудсмен. Упоминание института Уполномоченного в местных СМИ стало нарицательным и используется с негативной коннотацией. По нашему мнению, работа Уполномоченного по правам человека в Оренбургской области в части защиты прав граждан на свободу от пыток, жестокого и унижающего достоинство обращения, заслуживает неудовлетворительной оценки», — сказал Бабинец.