Москва, , 13:37 — REGNUM Московский городской суд приговорил к 20 годам колонии и миллионному штрафу доцента кафедры Московского авиационного института Алексея Воробьёва по делу о госизмене. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе суда.

«Суд назначил Воробьёву наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет», — сообщили в суде.

Отбывать срок Воробьёв будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 1 млн рублей и ограничение свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее физику Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Валерию Голубкину предъявлено обвинение в государственной измене.

Голубкин 13 апреля был арестован на два месяца по решению Лефортовского суда Москвы. Ранее адвокат подозреваемого Александр Тимошенко заявил, что ученый читает лекции в МФТИ и не имеет доступа к секретной информации.

Читайте также: Семейная пара из Калининграда осуждена за шпионаж в пользу Латвии