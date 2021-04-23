Санкт-Петербург, , 13:56 — REGNUM Жители Калининского района Санкт-Петербурга продолжают бороться за землю под окнами дома 40 по улице Бутлерова, где застройщик хочет возвести бассейн с дельфинарием. Как заявляют жители, в этой части района недостаточно развита дорожная сеть, из-за чего с появлением нового комплекса в районе станции метро «Академическая» ожидаются постоянные заторы и пробки. Отстаивая право на комфортную среду петербуржцы готовы идти в суд и на более радикальные меры, сообщает 23 апреля издание «Новости Калининского района».

На очередной встрече с представителями застройщика «Спортлайф», СПб ГБУ «Управления инвестиций», Центра транспортного планирования, районной администрации жители дома требовали окончательно принять решение по проекту строительства спортивного комплекса с дельфинарием на перекрестке улиц Бутлерова и Верности.

Участок возле многоквартирного жилого дома №40 по улице Бутлерова, где хотят построить спорткомплекс площадью почти 9 тыс. кв. метров с трибунами на 480 мест, не имеет своего выезда и вплотную примыкает к саду на улице Верности. Для подъезда хотят задействовать единственный существующий внутриквартальный проезд без тротуара, шириной вместе с обочиной для пешеходов менее 6 метров. Хотя этот проезд и считается двухполосным, но из-за запаркованности по факту является однополосным.

Чтобы решить возникшую проблему застройщик предложил комитету по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга рассмотреть три возможных варианта организации дополнительных внутриквартальных проездов: со стороны Гражданского проспекта, со стороны улицы Верности и между двумя зданиями строящейся гостиницы и хоккейной школы на улице Бутлерова.

«По информации Центра транспортного планирования варианты проездов от улиц Бутлерова и Верности признаны бесперспективными из-за несоответствия земельным и нормативным требованиям. Вариант от Гражданского проспекта, где проезд частично пройдет по существующему выезду, признан наиболее жизнеспособным, но при определенных условиях», — говорится в сообщении.

Однако, если договорится не получится, то для организации проезда придется изымать часть зоны зеленых насаждений, ведь законом разрешено изъятие 10% территории зеленых насаждений. В свою очередь чиновники заверили жителей, что ни комитет по инвестициям, ни администрация района никаких предложений по изменению границ зоны зеленых насаждений общего пользования предлагать к рассмотрению не планируют и не будут.

Жителей дома 40 по улице Бутлерова, у которых стройка должна развернуться практически во дворе, категорически не устраивает перспектива того, что в течение двух лет по единственному узкому внутридворовому проезду будет ездить строительная техника.

«Даже если не брать в расчет отсутствие подъездных путей к будущему спорткомплексу с бассейном, жители потребовали гарантий, что после введения комплекса в эксплуатацию, его не перепрофилируют под дельфинарий или не сдадут в аренду, как это было в бассейне на Крестовском острове», — считают местные жители и планируют через суд добиться запрета на строительство, а в случае чего, подумывают перекрыть проспект Науки.

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