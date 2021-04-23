Рыбинск, Ярославская область, , 13:35 — REGNUM Деньги на реконструкцию автомобильного моста через Волгу в Рыбинске Ярославской области будут выделены из федерального бюджета. Об этом на региональной конференции партии «Единая Россия» в Ярославле заявила депутат Госдумы России Валентина Терешкова, сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник, присутствующий на мероприятии.

Мост в Рыбинске Игорь Громов

По словам Терешковой, она попросила содействия в ремонте моста Владимира Путина во время личной встречи.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Рыбинска, сейчас разрабатывается проект реконструкции моста. Проект должен быть готов до конца 2021 года.

Если деньги будут выделены, работы начнутся в 2022 году. Ориентировочная стоимость реконструкции составляет 1,5 млрд рублей. Автопешеходный мост был построен в 1963 году.