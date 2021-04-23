Путин обещал Терешковой деньги на реконструкцию моста в Рыбинске
Рыбинск, Ярославская область, 23 апреля, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Деньги на реконструкцию автомобильного моста через Волгу в Рыбинске Ярославской области будут выделены из федерального бюджета. Об этом на региональной конференции партии «Единая Россия» в Ярославле заявила депутат Госдумы России Валентина Терешкова, сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник, присутствующий на мероприятии.
По словам Терешковой, она попросила содействия в ремонте моста Владимира Путина во время личной встречи.
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Рыбинска, сейчас разрабатывается проект реконструкции моста. Проект должен быть готов до конца 2021 года.
Если деньги будут выделены, работы начнутся в 2022 году. Ориентировочная стоимость реконструкции составляет 1,5 млрд рублей. Автопешеходный мост был построен в 1963 году.