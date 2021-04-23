23 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Игорь Галактионов, , 14:46 — REGNUM В четверг, 22 апреля, цены на нефтяном рынке не продемонстрировали выраженной динамики, оставаясь стабильными ввиду отсутствия значимых новостей. Основным фактором, продолжающим оказывать давление на нефтяные котировки, остается рост заболеваемости COVID-19 в Индии. В стране сообщили о новом рекорде по числу заражений — свыше 314 тыс. случаев в сутки. В случае введения дополнительных ограничений для борьбы с ростом заболеваемости в Индии, являющейся третьим по величине мировым импортером нефти, может пострадать спрос на топливо в стране. В частности, по данным источников Reuters, загрузка местных НПЗ уже снизилась на 5% по сравнению с объемом загрузки, наблюдаемой в тот же период 2020 года. И, по мнению экспертов отрасли, это может быть не предел, объем нефтепереработки может снизиться еще больше.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, согласно оценкам консалтинговой компании FGE, снижение спроса на бензин в стране может составить 100 тыс. баррелей в сутки в апреле. В мае спрос может снизиться еще на 170 тыс. баррелей в сутки. В то же время спрос на дизельное топливо может сократиться на 220 тыс. баррелей в сутки (апрель) и на 400 тыс. баррелей в сутки в мае. В то время как ситуация в Индии продолжает оказывать негативное давление на нефтяные котировки, новости из Ливии о сокращении добычи, напротив, оказывают некоторую поддержку ценам на нефть. Так, как сообщила 22 апреля Ливийская национальная нефтяная компания, добыча в стране сократилась с 1,3 до 1 млн баррелей в сутки. При этом из-за бюджетного спора нефтедобытчика с Центробанком снижение добычи может усилиться в видимой перспективе.

Нефтедобыча Павел Редин © ИА Красная Весна

Напомним, что в самом начале недели на экспортном терминале Hariga был объявлен форс-мажор. А в среду, 21 апреля, дочерняя компания NOC Sirte Oil Company выступила с заявлением о том, что в результате тяжелого финансового положения не может поддерживать объемы нефтедобычи и может полностью приостановить добычу нефти. В результате под влиянием разнонаправленных факторов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent 22 апреля по итогам торговой сессии осталась практически на тех же уровнях, что и на открытии.

Танкер у нефтяного терминала U.S. Navy

Однако после падения на 5% от месячных максимумов не исключен кратковременный отскок котировок в случае, если на рынке для этого сложится благоприятный сентимент. В то же время сохраняется потенциал для сценария, при котором мы сможем увидеть более глубокую коррекцию цен на нефть. Котировки фьючерсов могут постепенно вернуться к уровням $62−64 за баррель, на которых находились на протяжении нескольких недель перед скачком в среду, 14 апреля.